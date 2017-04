Usan oficina de delitos cometidos por inmigrantes para reportar ovnis y marcianos

En el idioma inglés, la palabra “alien” se usa para tanto a llamar a alguien proveniente de otro país (extranjero) como para nombrar a un ser de otro planeta. El doble uso semántico de “alien” no ha pasado desapercibido ahora que el presidente Donald Trump acaba de cumplir su promesa de establecer una oficina que se dedique exclusivamente a ayudar a víctimas de delitos cometidos por extranjeros en situación migratoria irregular.

La oficina propiamente no utiliza el término “alien”. Su nombre en español es Oficina de Enlace para Víctimas de Crímenes por Inmigración. Las siglas del nombre en inglés forman el vocablo VOICE que significa “voz”.

Pero, según la publicación The Hill, el Departamento de Seguridad Nacional ha informado que el propósito de la oficina es “ayudar a las víctimas de crímenes cometidos por ‘aliens’ criminales”.

The Hill, precisamente, reporta que varios han utilizado la línea de emergencias y orientación de la nueva oficina para reportar avistamientos de objetos voladores no identificados (ovnis) o de seres extraterrestres.

Hay quienes han llamado a la línea de emergencias para reportar el avistamiento de “muggle-borns”, un concepto del mundo imaginario de los libros y las películas de Harry Potter que se refiere a personas que supuestamente tienen poderes mágicos a pesar de que sus padres son “normales”.

La broma ya ha inundado las redes sociales. Por ejemplo, un usuario de Twitter tuiteó lo siguiente: “Por favor, llame e informe avistamientos de ovnis y de extraterrestres verdes del espacio sideral a la nueva línea de actividad extraterrestre de Trump: 1.855.48.VOICE”.

