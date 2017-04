ÚLTIMA HORA: Deportan a primer dreamer a México

Agentes de inmigración enviaron de vuelta a México a un joven que contaba con la protección contra la deportación de DACA, según USA Today.

Se trata de la primera deportación de un dreamer bajo la Administración de Donald Trump.

De acuerdo con el diario, tras pasar una velada con su novia en Calexico, California, el pasado 17 de febrero, Juan Manuel Montes, de 23 años y quien ha vivido en Estados Unidos desde los 9 años, tomó un refrigerio y esperaba por un aventón cuando un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE, por sus siglas en inglés) se le acercó y le comenzó a hacer preguntas.

Montes obtuvo dos veces una protección contra la deportación bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) creado por el Presidente Barack Obama y cuyos beneficiarios son conocidos como dreamers.

Los dreamers son jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos por sus padres cuando aún eran niños. DACA les ofrece una protección temporal contra la deportación y permisos temporales de trabajo.

El programa fue dejado intacto por Trump.

Montes había dejado su billetera en el coche de un amigo, por lo que no podía presentar su identificación o probar su condición de protegido por DACA y los agentes le indicaron que no podía recuperarlos.

En tres horas, fue devuelto a México, convirtiéndose en el primer inmigrante indocumentado protegido por DACA en ser deportado.

“Algunas personas me dijeron que iban a deportarme. Otros me dijeron que no me pasaría nada”, contó Montes a USA Today desde la casa de sus tíos, en el oeste de México, y donde se ha quedado.

El joven pidió que su ubicación exacta no fuera revelada.