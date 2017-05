Tres adolescentes inmigrantes escribieron una carta sólo para dejar este mensaje (FOTO)

El periodista de The New York Times en Houston, Texas, Manny Fernández, mostró una carta que encontró justo cuando estaba haciendo una investigación.

La misiva fue dejada por tres migrantes salvadoreñas, quienes habían cruzado hacia Estados Unidos de manera ilegal e intentaban moverse a través de la maleza.

Según cuenta el peirodista en su reportaje de The New York Times, las jóvenes se toparon con una cabaña en la localidad texana del condado de Brooks, al ver que no había nadie adentro, decidieron forzar la puerta y entraron.

Esto ocurrió el 16 de junio de 2013 y según cuenta, las tres adolescentes habían viajado más de 2400 kilómetros para intentar llegar a Estados Unidos, pero se habían perdido en la maleza, llevaban cuatro días caminando y una de ellas estaba embarazada.

Fue tanta su desesperación que decidieron ya no evadir a la Patrulla Fronteriza, por lo que ahora querían ser encontradas por migración ya que la salvadoreña embarazada necesitaba ayuda.

Así que lo primero que hicieron cuando irrumpieron en la cabaña fue llamar a las autoridades estadounidenses, ellas contaron que el número estaba escrito en un papel pegado a un corcho junto a la puerta, las jóvenes se bañaron y limpiaron su ropa en lo que llegaban los agentes.

Pero antes de partir al centro de migración, una de las adolescentes tomó la hoja de papel con la lista de teléfonos, volteó la hoja y le escribió una carta al dueño de la cabaña, fue algo tan sencillo: una carta de agradecimiento anónima.

“Disculpen por entrar a su rancho, pero fue por necesidad porque teníamos cuatro días de estar perdidas. Perdón por destruir su puerta y por haber utilizado sus pertenencias. Gracias y mil veces perdón”.

Ryan Weatherston, de 35 años, es el capataz de la cabaña de Encino y contó que nunca supo los nombres de las tres adolescentes salvadoreñas, pero calcula que tenían entre 16 y 18 años.

Dijo que cuando llegó a la cabaña y vio que había ropa tendida, las chicas salieron corriendo hacia su camioneta porque pensaron que era de la Patrulla Fronteriza.

“Iban camino a Houston. Una estaba embarazada y ya no podía más. Ya habían llamado a las autoridades, no iban a poder seguir. Solo querían que esa chica recibiera atención médica”, por lo que la Patrulla Fronteriza llegó por ellas, dijo Weatherston.

Weatherston ahora deja abierta la puerta de la cabaña y aún está la abolladura donde las salvadoreñas azotaron un banquillo para abrirla. Además aún conservan en el mismo lugar la carta de agradecimiento.