Protestas acallan foro con el director de ICE

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Thomas Homan, tuvo una mejor idea de la animosidad que está creando las políticas del presidente Donald Trump.

Según informaron Univisión y The Hill, lo que se convocó como un foro comunitario sobre inmigración tomó un giro abiertamente hostil hacia Homan.

Decenas de personas le reclamaron, en ocasiones a gritos, por lo que consideran una política antiinmigrante del gobierno de Trump. También condenaron las amenazas del Secretario de Justicia, Jeff Sessions, de quitarle fondos federales a ciudades santuarios que se nieguen a cooperar con las autoridades de inmigración en la deportación de indocumentados.

Los hechos ocurrieron el martes en la tarde en Sacramento, capital de California. Aunque fue organizado por la oficina del sheriff Scott Jones, las protestas las encabezó el alcalde Darell Steinberg.

Sacramento es una de varias ciudades cuyos líderes electos definen y defienden como santuarios para las familias con un status migratorio irregular.

Más de dos docenas de personas se congregaron a las afueras del local donde se celebró el foro. Las protestas, sin embargo, las protestas se extendieron al interior del local. La gente coreaba “díganlo alto, díganlo claro, los inmigrantes son bienvenidos aquí (“Say it loud, say it clear, immigrants are welcome here”).

Algunos vestían camisas con el mensaje “ICE Fuera” (“ICE OUT”) y se les solicitó abandonar el local.

“No andamos por las comunidades buscando a gente que sea diferente a nosotros”, dijo Homan a la enaltecida multitud.

Explicó que ICE es una agencia de ley y orden y, por lo tanto, “no escogemos cuáles leyes hacemos cumplir”.