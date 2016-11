Propuesta migratoria de Trump podría afectar a todos los extranjeros en EE.UU

Un nuevo plan migratorio de Trump, cuyos extractos presuntamente se han filtrado, afectaría no solo a indocumentados sino que haría más fácil la deportación de los no-ciudadanos que están con documentos en EE.UU.

Así lo dio a conocer el portal The Hill. Según el sitio, el nuevo plan crearía menos obstáculos para deportar a no ciudadanos con documentos, por ofensas menores y crearía una vía legal para que las decisiones de los cuerpos policiales tengan más peso a la hora de deportar a no-ciudadanos.

“Esto podría ser un proceso muy cuestionable. Por delitos menores como conducir sin licencia, incluso infracciones de tráfico quedaría a discreción de un oficial, quien decidiría ya sea hacer una citación o arrestar al sospechoso”, mencionó

La propuesta según The Hill aparece en un documento que fue fotografiado mientras era sostenido por Kris Kobach, un político de línea dura contra los inmigrantes y quien sería considerado por el presidente electo para encabezar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés).

Según el sitio, el documento estaba parcialmente oculto por las manos de Kobach pero dos de sus secciones, relacionada con el plan para impedir la entrada de potenciales terroristas y la deportación de posibles criminales eran legibles.

Donald Trump dijo recientemente en una entrevista en el programa 60 minutos que su plan era deportar entre dos y tres millones de indocumentados y que planeaba centrarse en inmigrantes con récord criminal

Centros de estudios de inmigración estiman que bajo la administración Obama, entre el 2009 y el 2014, se deportaron 2.4 millones de indocumentados.

Sin embargo se mantienen los temores sobre el destino tanto de los indocumentados sin antecedentes como el de los extranjeros amparados con visas de trabajo como la H-1B, mediante la cual empresarios contratan a inmigrantes calificados, entre ellos científicos, ingenieros, programadores de computadoras, entre otros.

De acuerdo a Fox News, el magnate dio en uno de los debates que se opone a estas visas.

“Voy a acabar para siempre con el uso de las H-IB como programa para conseguir mano de obra barata y exigir que se contraten trabajadores estadounidenses por encima de los que lleguen con programas de visas. Sin excepciones”, dijo Trump.

Jeff Sessions, quien ha siso propuesto por Trump como fiscal general también es un crítico de este programa y estima que entre 650,000 y 750,000 inmigrantes estarían amparados por este tipo de visa.