Por presumir ‘selfies’ en la Casa Blanca, filtra información del muro (FOTOS)

Sus selfies lo delataron. Y es que la visita a la Casa Blanca de un amigo de Steve Bannon, el estratega en jefe del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, terminó en una filtración “accidental” de la obsesión del gobierno norteamericano por el muro fronterizo.

El diario Excélsir mostró las fotos del rabino Shmuley Boteach, luego de fotografiarse junto a Bannon en la residencia presidencial.

El rabino decidió compartir la experiencia en la red social Twitter, sin embargo el problema fue que las imágenes delataban frases escritas en un pizarrón que se encontraba al fondo.

“Construir el muro en la frontera y hacer que México pague por él”, es una de las varias oraciones escritas en la pizarra blanca que muy probablemente pertenece a Bannon.

Ahora el religioso judío podría estar en apuros, pues nunca se imaginó que sus ‘selfies’ podrían resultar comprometedoras para la Casa Blanca.

With Steve Bannon and Debbie at the White House on #IsraelIndependenceDay2017. Thank u Steve for your love of Israel pic.twitter.com/xrU4nLUyYU

— Rabbi Shmuley (@RabbiShmuley) 2 de mayo de 2017