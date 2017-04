Afirman que Melania Trump podría ser deportada

Aseguran que una de las principales víctimas de las acciones migratorias de Trump podría ser su propia esposa Melania Trump. Y es que según The Independent, el gobierno del presidente pide a la Corte Suprema que revoque la ciudadanía de personas que mintieron sobre delitos menores a la hora de su naturalización, algo que pondría en la mira a la misma primera dama.

El diario asegura que bajo el argumento de que un error “inmaterial” en la documentación oficial puede justificar la deportación, sería una razón suficiente para deportar a la esposa del republicano.

Y agrega que la primera dama de los Estados Unidos no informó las ganancias de casi dos meses de trabajo ilegal en los EE.UU. con una visa de turista, y posteriormente no lo mencionó en los documentos de inmigración, según The Associated Press.

Un ejemplo es una mujer de Serbia llamada Divna Maslenjak quien declaró falsamente que su marido no había sido miembro del Ejército de Bosnia en la década de 1990. Debido a ello, Maslenjak -de origen serbio- fue deportada y despojada de su ciudadanía el año pasado.

El gobierno de Donald Trump espera que la Corte Suprema actúe en contra de Maslenjak por mentir en su declaración, y negarle definitivamente la ciudadanía norteamericana.

Este caso sentaría un precedente para los inmigrantes que declararon falsamente al solicitar la ciudadana, entre ellos, Melania Trump.

La ahora primera dama de Estados Unidos llegó a ese país con una visa de turista, pues le negaron la visa de trabajo. Pese a ello, Melania se desempeñó como modelo durante siete meses con visa de turista, según la agencia The Associated Press.

Lo anterior viola los términos de la visa de turista, pues Melania ganó más de 20 mil dólares antes de recibir el permiso legal para trabajar en Estados Unidos.