Más inmigrantes murieron o desaparecieron con respecto a años anteriores

Una investigación sobre las diferentes rutas de los inmigrante mostró que 7,189 migrantes y refugiados han muerto hasta ahora , en lo que va del 2016.

El estudio fue elaborado por la Organización internacional para las Migraciones (OIM).

De acuerdo al reporte 297 murieron cruzando la frontera entre México y Estados Unidos, la mayoría (52) por deshidratación o hipotermia.

Mientras que 146 fueron centroamericanos o mexicanos que fallecieron cruzando terrotorio mexicano, 23 de ellos en accidentes cuando utilizaron trenes para desplazarse.

Una enorme mayoría de los migrantes desaparecidos o fallecidos (4,812), perdieron la vida intentando atravesar el Mediterráneo para llegar a Italia, Grecia, Chipre o España).

Missing Migrants Project – 5,238 migrant deaths in 2016. See the full report here –> https://t.co/XtJJYPKvIy #Migration #IAmAMigrant pic.twitter.com/Xvt7pguQbA

