Futbolista de los Xolos de Tijuana detenido por tráfico de drogas (FOTO)

El jugador de los Xolos de Tijuana, Daniel Andrés Gómez, fue detenido este domingo en Tijuana por tratar de cruzar un cargamento de metanfetaminas por la Garita de San Ysidro.

Gómez, quien jugaba en la Segunda División, intentaba cruzar este cargamento de droga, del cual no se dio a conocer cuántos kilos se trataban.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en conjunto con el enlace internacional de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fueron las encargadas de dar con el vehículo que manejaba el canterano de 21 años de los Xolos.

Daniel Andrés Gómez no había sido visto desde el pasado miércoles, cuando tomó un carro del servicio Uber, y posteriormente no se supo del paradero del jugador de Tijuana. Desde ese día hasta el domingo que fue sorprendido, no había aparecido en los entrenamientos del club.

Detienen a Daniel Andrés Gómez, jugador de los @Xolos, por narcotráfico https://t.co/BTmhAjz8Om pic.twitter.com/bPD4FqCweS — El Universal (@El_Universal_Mx) April 10, 2017

El jugador de fuerzas básicas de @Xolos Daniel Andrés Gómez fue detenido, por supuesto narcotráfico????????????https://t.co/0tYtNqyoBZ — ®Rumores y fichajes (@Fichajesfutmex) April 11, 2017

