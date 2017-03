Detienen en Canadá a número récord de mexicanos

Ante la política antiinmigrante del presidente Donald Trump, los mexicanos están volteando a ver a Canadá.

En los primeros 67 días del 2017, las autoridades fronterizas de ese país detuvieron a una mayor cantidad de mexicanos que en cualquiera de los tres años previos, según estadísticas obtenidas por Reuters.

La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, por su sigla en inglés) indicó que detuvo a 444 ciudadanos mexicanos entre el 1 de enero y el 8 de marzo, frente a los 410 que arrestó en todo 2016, los 351 de 2015 y los 399 de 2014.

Los agentes pueden detener a migrantes si consideran que son un peligro para el país, su identidad no es clara, o si sospechan que, de ser liberados, no acudirán a su cita para un juicio de deportación.

La cantidad de mexicanos que han sido retornados a su país desde los aeropuertos también ha aumentado: 313 en enero, más que la cifra anual total del 2012, 2013 y 2014.

El incremento ocurrió inmediatamente después de que el Gobierno canadiense eliminó en diciembre el requisito de visa para los ciudadanos de México.

Ahora, todo lo que necesitan para entrar a Canadá es una Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por su sigla en inglés), la cual se puede conseguir en minutos a través de Internet.

No obstante, no pueden trabajar sin un permiso laboral y la ETA no garantiza el ingreso.

Canadá lanzó 72,450 autorizaciones de trabajo para ciudadanos mexicanos desde el 1 de diciembre de 2016 al 10 de marzo de 2017.

Al respecto, el Ministro de Inmigración y Refugiados del país, Ahmed Hussen, afirmó que su Departamento está observando la situación.

“Sería prematuro sacar conclusiones o especular sobre políticas futuras en este punto”, indicó en un correo electrónico la portavoz de Hussen, Camielle Edwards.

De acuerdo con el diario The Guardian, las autoridades canadienses ya analizaban desde diciembre pasado un plan de emergencia ante la llegada de migrantes, en anticipación al inicio de la Presidencia de Donald Trump, además del retiro de requisito de visa para ingresar al país.

Mientras, en Estados Unidos, donde la mitad de los migrantes indocumentados son mexicanos, las medidas antimigrantes se siguen reforzando.

A penas el viernes, el mismo día en que la Administración Trump lanzó la licitación para construir el muro fronterizo, se ordenó también que al menos seis jueces se trasladaran a centros de detención fronterizos.

Esto, con el fin de acelerar las deportaciones hacia México, según una orden que firmó el Presidente a días de tomar posesión.

Aumentan capturas

En poco más de dos meses Canadá ya superó la cifra de mexicanos detenidos en años previos.