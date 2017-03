Detenidos 248 inmigrantes con antecedentes o acusaciones pendientes

A través de sus redes sociales el ICE “presumió” su última hazaña y algunas personas antiinmigrantes les dieron las gracias. Las autoridades han detenido en las últimas dos semanas a 248 inmigrantes que tenían antecedentes penales, habían sido acusados de crímenes o habían entrado irregularmente al país después de haber sido deportados en anteriores ocasiones.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó hoy en un comunicado de las detenciones, que se produjeron entre el lunes, 27 de febrero, y el viernes, 10 de marzo, en los estados de Pensilvania, Virginia Occidental y Delaware.

De los 248 detenidos, 88 contaban con antecedentes penales y 32 tenían pendiente comparecer ante la Justicia por haber sido acusados de delitos, informó en su nota el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, encargado de hacer cumplir las leyes migratorias del país y de deportar a los extranjeros que las incumplen.

En anteriores ocasiones, grupos como la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) han criticado las detenciones y deportaciones de los extranjeros acusados de un delito porque se incumple el derecho a un juicio justo al impedir que un juez determine si los procesados son culpables o inocentes.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas también indicó que 50 de los 248 arrestados habían sido deportados de EEUU y luego habían vuelto a entrar irregularmente, un acto que está tipificado como delito y que conlleva penas de desde uno o dos años de cárcel hasta 20, dependiendo de diferentes circunstancias.

Además, seis de los detenidos estaban siendo investigados por las oficinas de fiscales estatales por falsificar documentos y por haber entrado de manera irregular a EEUU después de haber sido deportados.

Entre los arrestados, hay también 18 individuos que tenían órdenes finales de deportación y no habían sido expulsados del país.

En su nota, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no identifica las causas de la detención de otros 54 individuos y, al ser preguntados por Efe, no proporcionaron una respuesta.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas defendió que la operación se dirigía contra “amenazas a la seguridad pública”, como miembros de pandillas y personas que habían vulnerado las leyes migratorias de Estados Unidos al volver a entrar en el país tras haber sido deportados.

Entre los detenidos por tener antecedentes penales figura un hombre de Guatemala de 34 años, que había sido condenado por abusar sexualmente de un menor.

El hombre había sido deportado de Estados Unidos en dos ocasiones anteriores y, esta vez, ha sido arrestado sin derecho a salir en libertad provisional y está bajo custodia de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la prisión del condado de York (Pensilvania), a la espera de juicio.

Las personas con antecedentes penales serán enjuiciadas, mientras que los que no enfrentan cargos serán deportados, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

También serán expulsados del país los inmigrantes que tengan órdenes de deportación o que hayan vuelto al país de manera irregular después de que un juez ordenara su salida.

Después de publicar esa noticia algunas personas dieron su opinión y agrdecieron ese hecho, sin embargo muchos también se burlaron de esos acontecimientos.

“¡Buen trabajo! ¡Agradecemos todo lo que hagan para mantenernos a salvo!”, “Ustedes son nuestros héroes. ¡Gracias por ayudar a que los Estados Unidos vuelvan a estar seguros!”, fueron algunas de las frases que escribieron los usuarios.

