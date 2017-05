Deportan a mujer e hijo en riesgo de muerte

Una mujer de Honduras y su hijo de cinco años corren grave peligro de muerte si son deportados a su país, advirtió el miércoles el senador demócrata Bob Casey, informó The Hill.

Sus advertencias, sin embargo, cayeron en oídos sordos porque la mujer, cuyo nombre no fue revelado, y su hijo posiblemente fueron deportados a Honduras el mismo día, indicó la publicación.

En varios tuits y luego en una entrevista por la cadena televisiva MSNBC, Casey, senador por el estado de Pensilvania, trató de crear conciencia sobre el riesgo que enfrentan la mujer y su pequeño hijo.

El senador explicó que la mujer entró con su hijo a Estados Unidos de manera ilegal porque fue testigo de un asesinato y eso la había convertido en blanco de organizaciones criminales en su país.

Según Casey, el caso de la inmigrante tiene los méritos para que se le conceda el estatus migratorio de protección temporal especial. Este estatus lo reciben inmigrantes que no pueden regresar a su país de origen por razones extraordinarias.

“Debemos protegerla a ella y debemos proteger a su hijo”, sentenció en la entrevista con MSNBC.

El senador condenó a la administración del presidente Donald Trump por obviar las circunstancias especiales de la hondureña y su hijo. “Si la administración está verdaderamente preocupada por el cumplimiento de la ley y por protegernos de criminales violentos y de personas que llegan a este país y nos hacen daño, deberían actuar. Este tipo de acción (de deportar a la mujer y a su hijo) nos vuelve menos seguros”, afirmó.

La mujer y su hijo estaban en un centro de detención para inmigrantes en Pensilvania. Pero los ruegos del senador Casey, hijo, parece que cayeron en oídos sordos. El senador escribió un tuit anoche en que explicó que “es muy probable” que madre e hijo “estén en Honduras y esto es una potencial condena a muerte”.

Casey le envió un tuit directamente al presidente Trump en el que le dijo que debía sentir vergüenza “por darle la espalda a estar mujer y a su hijo”.

Shame on @realDonaldTrump @Reince45 @DHSgov @ICEgov for turning their back on this child and his mother. They should be better than this.

— Senator Bob Casey (@SenBobCasey) May 4, 2017