Congresista celebra con cerveza la primera deportación de un ‘dreamer’

El congresista republicano Steve King mostró una fotografía de un tarro de cerveza en su cuenta de Twitter e invitó a celebrar cuando se informó de la primera deportación de un joven acogido al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“Primer DREAMer no graduado deportado. Patrulla Fronteriza, esta es por ustedes”, lee el tuit debajo de la foto de la cerveza.

First non-valedictorian DREAMer deported. Border Patrol, this one's for you. https://t.co/56z1b8xrJ2 pic.twitter.com/iNjKd9FHtM

— Steve King (@SteveKingIA) April 18, 2017