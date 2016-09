Autobiografía cuenta cómo inmigrante indocumentada llegó a Wall Street

No muchas mujeres llegan a Wall Street. Y si son hispanas e indocumentadas, menos aún. Pero Julissa Arce lo pudo lograr.

En su nuevo libro, My (Underground) American Dream: My True Story as an Undocumented Immigrant Who Became a Wall Street Executive [Mi (oculto) sueño americano: mi vida secreta como inmigrante indocumentada que se convirtió en una ejecutiva de Wall Street], Arce, de 33 años, cuestiona el estereotipo de una inmigrante indocumentada. Ella se graduó de la Universidad de Texas en Austin con honores, inmediatamente consiguió trabajo en Goldman Sachs y logró llegar a ser ejecutiva en Merrill Lynch en pocos años, todo sin papeles legales.

“Desde los 14 años aprendí a vivir dentro de una realidad alternativa, una realidad imaginada donde mi estado migratorio no importaba”, escribe Arce en inglés en el prólogo de su libro, que fue publicado el 13 de septiembre.

Arce se mudó de Taxco de Alarcón, unas 100 millas suroeste de México D.F., a San Antonio con su familia cuando tenía 11 años. Unos años después, su visa expiró. Los papás se volvieron a México en el año 2001, pero ella se quedó en Texas, trabajando en un tráiler de comida. En la década siguiente, Arce aprendió a vivir su vida guardando un secreto casi demasiado grande como para soportarlo.

“Cualquier cosa que haces se ve afectada por tu estado migratorio”, dijo Arce. “Las cosas que para otros no son nada, se hacen muy, muy difíciles para alguien que sea indocumentado”.

Pero Arce estaba decidida a triunfar. Pudo asistir a la universidad gracias a una ley estatal de 2001, llamada el Texas Dream Act, que permite a los estudiantes texanos que sean inmigrantes indocumentados asistir a las universidades públicas bajo una colegiatura para los residentes de Texas. En 2004, Arce consiguió una pasantía que le permitió entrar al mundo financiero de Wall Street: pasó los próximos años subiendo de nivel. Pero sin papeles, no podía arriesgarse a salir del país, y no pudo despedirse de su padre cuando este murió en México, en 2007. Fue recién en 2011, después de casarse con su novio de muchos años, que Arce sacó su permiso de residencia, y, en 2014, se volvió ciudadana.

“Cuando saqué mi tarjeta verde, fue una experiencia muy liberadora, porque hasta ese momento tomaba todas mis decisiones pensando en mi estado como inmigrante indocumentada”, dijo Arce. “Fue ahí que me empecé a preguntar: ‘¿Qué quiero hacer realmente con mi vida?”.

Arce decidió que, por más que había disfrutado de su tiempo en Wall Street, no era lo que quería hacer permanentemente. Hoy en día, ella es una escritora, una oradora y una activista por los derechos de los inmigrantes.

“Me di cuenta de que aún hay 11 millones de personas que todavía viven la realidad que yo viví por tantos años”, dijo Arce. “Y me parece que mi historia puede ayudar a cambiar la conversación sobre la inmigración. Cuando yo me fijo… de quienes tienen la plataforma política dentro del discurso nacional sobre este tema, raramente hay alguien que se parezca a mí”.

Arce tiene programado un evento el 23 de septiembre en BookPeople de Austin, TX, donde hablará y firmará copias de su libro como parte de una gira que está haciendo durante el Mes de la Herencia Hispana, que dura a partir del 15 de septiembre al 15 de octubre. Al juntarse con una organización nacional de temas cívicos, Voto Latino, Arce estará ayudando a registrar a gente para votar en las elecciones de noviembre.

“Para llegar a la Casa Blanca, se necesita del voto latino”, dijo Arce, quien va a votar en una elección presidencial por primera vez. “No puedo pensar en una elección más importante, o más histórica, en la cual tomar parte por primera vez sea tan indispensable”.

Lucía Benavides/¡Ahora Sí!