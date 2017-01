Industria hotelera de Miami pide más control para empresas como AirBnB

Multas que van desde cientos de dólares hasta $20 mil se impondrán a las personas y empresas que ofrecen rentas a corto plazo a través de compañías como Airbnb.

Esta sanción habría estado impulsada por la industria hotelera de Miami Beach, el mayor motor económico de dicha ciudad turística, bajo el argumento de que “es una competencia desleal porque los inquilinos temporales no pagan el impuesto local al turismo”.

Aunque la autoridad municipal permite el alquiler a corto plazo para algunas zonas de la playa, los vecinos se han quejado de ruidosas fiestas.

Derivado de esto, a partir de diciembre pasado los comisionados de Miami Beach, han hecho más estrictas las regulaciones en cuanto a alquileres a corto plazo y ahora los anfitriones Airbnb deben presentar declaración jurada ante el gobierno municipal, comprobar que el inmueble está en zona permitida de alquiler a corto plazo, presentar recibo de impuestos pagados y una cuenta de impuestos al turismo.

De acuerdo a información del diario local Miami New Times, desde marzo las multas irán desde $20 mil hasta $80 mil para propietarios y las páginas web de alquileres de corto plazo que no cumplen con las regulaciones.

“No es un asunto de turismo. Es un asunto de calidad de vida para los residentes. Y en segunda instancia es un asunto de evasión de impuestos y hay cientos de investigaciones sobre viviendas que se presume se alquilan de forma irregular” declaró Michael Grieco, comisionado de Miami Beach, de acuerdo a Infobae.

Airbnb and Miami hosts are committed to working with lawmakers to develop fair home sharing rules in Miami. pic.twitter.com/f7xiOSzAuw

— AirbnbCitizen (@AirbnbCitizen) November 14, 2016