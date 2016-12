Individuo abre fuego en la autopista GA-400

Un hombre dijo que tuvo que esquivar varias balas mientras conducía a lo largo de la Georgia 400.

La víctima cree que el conductor que disparó lo hizo por rabia.

Un tiro perforó la parte posterior del auto de la víctima, y la policía encontró la bala en el maletero. Otro disparo golpeó uno de los lados del auto.

La víctima, que pidió no ser identificada, dijo que podría haber sido asesinado sólo porque se tomó un momento para ajustar su radio.

El hombre especificó que el suceso ocurrió en horas de la mañana.

“(Fue) tan temprano en la mañana que ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que las balas le dieron a mi auto”, explicó la víctima.

El individuo agregó que estaba cerca del peaje viejo de la 400 hacia el sur, cuando el otro conductor comenzó a dispararle.

