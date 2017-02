Increpan a maestra tras mencionar a Trump en tarea de alumnos

Una docente de Nueva York habría desatado una polémica en su escuela tras asignar a sus alumnos una tarea en la que mencionaba al presidente de Estados Unidos Donald Trump, informa el medio digital AOL. News.

Adria Zawatsky, maestra de inglés en una secundaria del distrito metropolitano Staten Island, habría pedido a sus estudiantes elegir los términos más adecuados para completar una serie de oraciones en las que figuraba el nombre de Trump. El padre de uno de ellos, sin embargo, se exaltó tras percatarse de que su hija de 11 años debía realizar tal trabajo, informa el medio.

La hoja de tarea leía: “El presidente Trump habla de modo muy elevado e ______ insultando a muchas personas. Necesita ser más _______ para que el pueblo estadounidense lo respete y admire”. Y las palabras esperadas eran ‘irrespetuoso’ y ‘humilde’, respectivamente.

La maestra Zawatsky, sin embargo, mostró una tendencia más agradable hacia el expresidente Barack Obama: “Barack Obama estableció un ________ al convertirse en el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos”. Y la palabra esperada era ‘precedente’.

Vincent Ungro, el padre de la menor, acusó que la Sra. Zawatsky aplicaba sus tendencias políticas a los trabajos que pedía realizar a sus estudiantes y, por tal razón, hizo que su hija no llenara esa parte del trabajo, informa AOL.News.

En represalia, la maestra le restó 15 puntos a la calificación de la niña ya que, según ella, no incurrió en falta al formular las oraciones y así respondió al Sr. Ungro: “Para empezar, no creo haber estado expresando mis ideas políticas en esa tarea ya que solo hice referencia a la personalidad del presidente Trump y no a su capacidad para gobernar”, según AOL.News.

El Sr. Ungro, por su parte, se habría quejado formalmente con las autoridades educativas, quienes a su vez, habrían increpado a la maestra por su acción, puntualiza el medio.