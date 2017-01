Impacto de impuesto por muro tendría serías consecuencias en el consumidor estadounidense

Mientras que el presidente Trump amenaza a México con un arancel del 20% a las importaciones como medida para que su vecino pague el muro, expertos consideran que la amenaza podría golpear al consumidor estadounidense.

De acuerdo al diario New York Times, la amenaza del presidente podría no solo golpear la economía mexicana pero también tener un efecto en el consumidor estadounidense y cita como ejemplo a los aguacates.

Al menos un tercio de este producto es producido en suelo estadounidense pero el resto viene del extranjero. De los que son importados, se estima que 9 de cada 10 vienen de México, mientras que el resto son importados de Chile, Perú y República Dominicana.

Según el diario estadounidense, eventos deportivos como el Súper Bowl, que se realiza el 5 de febrero y la celebración de la independencia el 4 de julio son fechas que tienen una alta demanda de aguacates, especialmente por la gusto que ha desarrollado el estadounidense por el guacamole.

Según el diario, el precio promedio por unidad ronda el $1 pero en caso de un eventual arancel del 20%, como amenaza Trump, podría incrementarse hasta $1.50, esto porque impactaría además otros costos como el transporte, los recibos por aire acondicionado para mantener el producto y hasta el costo de la mano de obra.

La posibilidad de que esto suceda incluso ha sido objeto de bromas en redes sociales. Muchos consumidores se quejan que el guacamole y las cervezas mexicanas podrían alejarse del alcance del consumidor promedio estadounidense.

Incluso el senador republicano Lindsey Graham bromeó con la idea y tuiteó que el eventual incremento de la medida incrementaría el costo del tequila y las cervezas mexicanas, esto lo calificó como “mucho sad (muy triste)”.

Pero el aguacate solo ha sido un ejemplo que no cubre del todo las dimensiones de una eventual guerra comercial.

De cuerdo a NBC News, el cobro del impuesto a las importaciones tendría un impacto significativo en la industria automovilística.

Análisis hablan de un incremento de hasta 10% en el precio de los vehículos, debido al impacto que tendría en las cadenas que suplen materias primas, y que se han establecido tras el tratado de libre comercio entre ambas naciones.

Otros productos que elevarían su precio son los tomates, las cebollas y frutas.

“Hay que considerar el impacto que esto tendría en los consumidores estadounidenses, que haya hasta un 20% de incremento en los costos de alimento como bananos, mangos y otros productos que simplemente no se pueden cultivar en Estados Unidos”, dijo Tom Stenzel, presidente de la asociación United Fresh Produce.