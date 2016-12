Iglesia hispana en Tampa blanco de ataque

La iglesia El Sembrador Wesleyano, ubicada en el 300 S. Hillcrest Avenue en Clearwater, Florida, fue vandalizada con esvásticas y letreros con la frase ‘built the wall’ y MAGA, la abreviatura para la expresión “Make America Great Again”, según informes.

El grafiti fue pintado en el pavimento con gis la noche del lunes y esta sería la segunda vez que una iglesia del área es vandalizada.

La primera fue hace unos días, cuando el pavimento de King Peace Metropolitan Communith Church también fue pintada la siglas MAGA y esvásticas.

El Departamento de Policía de Clearwater, a través de un comunicado, dijo que no está seguro de que ambos incidentes estén relacionados.

MundoHispanico consiguió entrevistar a la pastora de la iglesia, Angela Villavicencio, acerca del incidente y señaló que no se siente amenazada por lo que pasó y que el responsable, “simplemente se está aprovechando de las circunstancias y de la situación que se está viviendo en estos momentos¨.

La iglesia pertenece a la denominación nacional Wesleyano y ha estado ubicada en la misma dirección por muchos años. La mayoría de sus miembros son hispanos de diferentes nacionalidades, que se reúnen periódicamente para los servicios. Esta es la primera vez que viven una experiencia de este tipo, señalo Villavicencio.

MundoHispanico también habló con algunos de los vecinos, Marisol-quien prefirió no ser identificada en su totalidad-dijo que tiene un año viviendo en esta zona y que la considera tranquila, no supo lo que pasó hasta que llegó la policía. Dice que hasta el momento, no ha tenido problema alguno, sin embargo, prefiere ser precavida.

Luisa-quien también prefirió permanecer en el anonimato-tiene más de 10 años viviendo en el área y señaló que estaba muy sorprendida con lo ocurrido, que no había escuchado que algo similar pasara antes.

Las actividades regulares de la iglesia continúan y estarán festejando la Navidad con la reunión que ya tenían planeada, ¨nosotros aquí estamos para los hispanos¨, puntualizó Villavicencio.