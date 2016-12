Icónico restaurante de Austin rinde tributo a la cocina mexicana con libro

La Fonda San Miguel, un icónico restaurante de Austin, Texas, celebra cuarenta años de cocina regional mexicana con una nueva edición de su libro de cocina.

Simplemente titulado “Fonda San Miguel”, el libro, ilustrado con fotografías a color en formato de lujo, comparte una generosa selección de las recetas clásicas del restaurante, consejos de preparación, anécdotas, referencias; así como instantáneas de su impresionante colección de arte.

En 1972, Tom Gilliliand y el chef Miguel Ravago abrieron el restaurante San Angel en Houston, Texas, con la ambición de servir platos tradicionales de la cocina regional mexicana con ingredientes y métodos de preparación auténticos.

“Para aquel entonces enfrentarse a la cocina ubicua y popular del Tex-Mex era una locura, pues el público en general nunca había oído de la cocina del interior, clásica o regional de México”, recuerda Gilliland en el prólogo.

La apertura del restaurante coincidió con la publicación del libro “Las cocinas de México”, de Diana Kennedy, celebrado como una de las mejores publicaciones del año, en el que se presentaban las complejas variedades regionales de la cocina mexicana al público estadounidense.

