ICE niega reportes de redadas indiscriminadas en San Francisco y Atlanta

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) salió al pasó de los recientes rumores que, principalmente a través de las redes sociales, corren con información de supuestas redadas y retenes de esta autoridad en ciudades como San Francisco, California, y Atlanta, Georgia.

En tres mensajes publicados en su cuenta oficial de Twitter, ICE destacó que los “reportes de retenes de ICE, ‘redadas’ indiscriminadas y búsquedas exhaustivas en ciudades como San Francisco y Atlanta son falsos, peligrosos e irresponsables”.

Reports of ICE checkpoints, indiscriminate “raids” & sweeps in cities such as San Francisco and Atlanta are false, dangerous & irresponsible — ICE (@ICEgov) 18 de febrero de 2017

A juicio de ICE, “estos reportes crean un pánico a escala masiva y exponen a las comunidades y a las autoridades en un peligro innecesario”.

These reports create mass panic and put communities and law enforcement personnel in unnecessary danger — ICE (@ICEgov) 18 de febrero de 2017

La autoridad migratoria alertó que “aquellos grupos que se dedican a reportar falsedades no están sirviendo a quienes los siguen”.