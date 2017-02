El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) inauguró un nuevo centro de detención para indocumentados, el cual cuenta con una unidad para albergar a transexuales en Alvarado, Texas.

El complejo, que se encuentra a unos 60 kilómetros al suroeste de Dallas, incluye una unidad especial que cuenta con 36 camas para albergar a los inmigrantes sin estatus migratorio legal que se identifiquen como transexuales.

Asociaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBT señalan que los inmigrantes transexuales enfrentan con frecuencia retos particulares, que incluyen un mayor riesgo de agresión sexual, la incapacidad de conseguir sus tratamientos de reemplazo hormonal y el contacto con guardias que no están familiarizados con asuntos sobre la identidad de género.

Leading the charge: Undocumented and unafraid! Trans, queer, and unashamed! #not1more pic.twitter.com/1tBn80vLvd

— Mi Familia Vota (@MiFamiliaVota) February 10, 2017