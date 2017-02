ÚLTIMA HORA: Tiroteo deja un muerto y dos policías heridos al suroeste de Houston

Una persona falleció y dos policías resultaron heridos luego de un tiroteo registrado al suroeste de Houston el martes 28 de febrero, informaron medios de comunicación locales.

La policía dijo que el tiroteo se registró poco después del mediodía en una residencia en el vecindario de Sterlingame, cerca de la carretera US 59 y la carretera de pago Sam Tollway, informó en su página web Houston Public Media, un servicio informativo de la Universidad de Houston.

Officer involved shooting. Two officers injured and being transported to the hospital. 8714 Sterlingame. CCU4

Los oficiales lesionados habrían sido trasladados al hospital Memorial Hermann y al hospital Ben Taub, según el medio.

La policía dijo que los dos oficiales fueron heridos mientras respondían a un llamado sobre un robo en el área, según el Houston Chronicle.

La estación ABC13 informó también que los oficiales habrían intercambiado disparos con dos sospechosos y que uno habría muerto en el lugar.

El jefe de la policía de Houston, Arturo Acevedo, confirmó via twitter el ataque a los oficiales y, cerca de la 1:30 p.m., hora de Houston, dijo que uno de los dos presuntos sospechosos seguía prófugo.

One suspect is outstanding please shelter in place if you're residing in the area & avoid the area if you don't.

— Chief Art Acevedo (@ArtAcevedo) February 28, 2017