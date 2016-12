Texas registra repunte en denuncias de relaciones sexuales maestro-estudiante

Al final del 2016, la tendencia de supuestas relaciones sexuales entre maestros y estudiantes en Texas continúa creciendo.

El número de investigaciones de relaciones inapropiadas se elevó cada año fiscal entre 2009 – 2010 así como entre 2015 y 2016, de acuerdo con la Agencia de Educación de Texas, con un incremento en general del 57 por ciento en la cantidad de supuestos incidentes en ese lapso de tiempo.

De acuerdo con cifras estatales proporcionadas por El Diario de El Paso, la Dirección de Educación de Texas inició 141 investigaciones durante el año fiscal 2009-10, el cual comenzó el 1º de septiembre del 2010. El aumento anual registrado en el transcurso de los siguientes cinco años fue de unos nueve casos hasta haber un repunte de 34 casos –de 188 en el 2014-15 a 222 en el 2015-16.

Como parte de los 188 casos del año fiscal 2015, se arrestó aproximadamente a 100 educadores, dijeron funcionarios.

Entre el 1º de septiembre y el 30 de noviembre del presente año, la unidad de investigaciones educativas adscrita a la Dirección de Educación de Texas ha abierto 56 indagatorias sobre relaciones indebidas entre maestros y alumnos o menores, señaló la dependencia.

El caso más reciente divulgado en las noticias involucró a una exmaestra sustituta acusada de tener relaciones sexuales con un estudiante en la Escuela Secundaria de Kimball, en la ciudad de Dallas.

Fallon Hunt, de 28 años, fue arrestada el 6 de diciembre y luego liberada de la cárcel del condado de Dallas tras pagar una fianza de 25 mil dólares, según informa el diario Houston Chronicle.

Hunt es acusada de tener relaciones con un estudiante mientras ella cubría un vacante temporal en la escuela Secundaria de Justin Kimball el año pasado.

La orden de arresto en su contra fue dictada luego de que el estudiante se refiriera a Hunt como “wifey” y ella le dijera a el “my baby”, reportó la emisora de televisión local WFAA.

Entre septiembre y noviembre de este año la Agencia de Educación Estatal, a abierto 56 investigaciones sobre relaciones inapropiadas entre maestros y estudiantes, informó dicha agencia.

