Roban neumáticos a carros en un vecindario de Houston

El Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) está investigando varios robos en el vecindario Forest Pines al noroeste de la ciudad, sucedidos durante la noche del miércoles, 19 de octubre.

Al despertar, al menos tres familias vieron sus camiones en bloques de cemento, con las cuatro llantas robadas. Otras dos familias afirman que los ladrones rompieron el vidrio de sus camionetas para robarles.

Las cámaras de seguridad de Armando Leija, una de las víctimas, capturó al que se cree que es uno de los ladrones, en la calle Verdome.

En el video, un hombre vestido con una sudadera y pantalón color negro se puede ver a escondidas en la parte delantera de la camioneta Escalade de Leija. Se ve al sospechoso de rodillas cerca de una de las llantas.

“No quiero que me lastimen, no quiero que nadie salga herido, pero yo no quiero que tomen mis cosas”, dijo Leija.

Las ruedas robadas de las víctimas le costará a cada una, en cálculos, alrededor de 2,000 dólares. Sin mencionar, que, literalmente, no pueden ir a ninguna parte.

Los vecinos están en estado de alerta, muchos de ellos preocupados de que vuelva a suceder.

HPD está investigando. Si esto le ha pasado, llame al 713.884.3131.