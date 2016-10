Temen por su seguridad hispanos de barrio en Houston tras asesinato de menor (VIDEO)

El populoso barrio hispano del Northside,en Houston, aún no se repone del asesinato del chico hispano Josué Flores ocurrido el martes 17 de mayo de 2016.

Flores, un simpático y estudioso niño de 11 años, según lo recuerdan los vecinos, fue apuñalado más de 20 veces presuntamente por el ex Marine de Estados Unidos, Andre Jackson, quien al momento del presunto crimen, vivía a veces en un refugio del Salvation Army, pues no tenía hogar. Los motivos del asesinato aún no están claros.

El dolor de la muerte de Flores se siente en cada cuadra del barrio todavía a más de tres meses de la tragedia. Sin embargo, los vecinos aún no sienten que los chicos que vuelven a casa todos los días estén seguros debido a que muchos indigentes en el barrio los cuales, aseguran, llegan a la zona con droga. lo cual pone en riesgo a los menores. Algunos vecinos incluso hablan del aumento de robos durante las noches y la inseguridad de salir caminando ante el temor de ser atacados.