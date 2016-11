La ciudad de Houston emprende un plan de mejoramiento en las banquetas de varios barrios (VIDEO)

La ciudad de Houston, por medio de su programa de Safe Sidewalks (Banquetas Seguras), anunció que a partir de febrero del próximo año mejorarán más de dos millas en varios barrios, muchos de ellos hispanos, con el objetivo de promover la movilidad caminando por parte de los vecinos de la zona.

El Department of Public Works and Engineering (PWE) de la ciudad de Houston reveló que firmó un contrato con la empresa Tikon Group, Inc. para el mejoramiento de las banquetas. La construcción comenzará en febrero del próximo año.

Lee además: La importante Clinton Drive en el este de Houston será repavimentada

Los vecinos y comerciantes de todas las calles que se restaurarám recibirán una notificación en enero de la fecha exacta en que se harán las mejoras en sus vecindarios. Las calles que se mejorarán serán: Watts Road, North Braeswood Blvd, Glenfield Ct, Ranchester Street, Fondren Road, Ashcroft Drive, Norris Drive, West Bellfort Avenue, South Main Street, Hiram Clarke Road, West Airport Boulevard, Wickbriar Drive, Gatewood Avenue y Campden Hill Road.