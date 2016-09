Hombre abatido por policías tras herir a 9 en Houston

Un hombre efectuó disparos el lunes en un centro comercial del suroeste de Houston hasta que fue abatido por policías, informó la autoridad.

En rueda de prensa, la jefa de la policía dijo que el tirador era un abogado y que había problemas en la firma de su propiedad.

Seis de las personas que resultaron heridas fueron trasladadas a hospitales. La policía no pudo precisar la gravedad de sus lesiones o si alguien murió.

Las autoridades informaron por Twitter que “nuestros agentes dispararon a un hombre armado en activo en Weslayan y Bissonnet”, y que por el momento no hay informes de más sospechosos.

El tiroteo ocurre un día después de otra balacera en un centro comercial en Seattle, Washington, que dejó cinco muertos. El 17 de septiembre, un hombre de 20 años de edad apuñaló a 10 personas en un centro comercial de Minnesota antes de ser muerto a tiros por un oficial de policía fuera de servicio.

The Latest: Houston police chief says suspect who wounded 9 was a lawyer and there were issues with his law firm. https://t.co/6axnrlufxJ

— The Associated Press (@AP) 26 de septiembre de 2016