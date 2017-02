Tres ex empleados de la cadena de restaurantes Five Guys en Texas, dos de los cuales son hispanos, levantaron una demanda contra la compañía el 9 de febrero de 2017, alegando que fueron despedidos por discriminación racial, según documentos judiciales.

Los demandantes aseguran que se quedaron sin empleo luego de denunciar a un gerente de la compañía, quien le habría prohibido a los empleados hablar en español en el trabajo y que también habría hecho comentarios racistas, según la demanda.

José Cora, quien es puertorriqueño y uno de los demandantes, dijo vía telefónica a MundoHispánico que levantó la demanda contra Five Guys para enseñarle a su familia y a otros empleados que sufren por lo mismo, que nunca deberían tener miedo a hablar.

“No sabía qué hacer, estaba asombrado por lo que hicieron”, dijo Cora. “La representante del Departamento de Recursos Humanos estaba presente cuando el gerente nos dijo que no podíamos hablar español y no dijo nada”.

La demanda se remonta a un hecho que habría tenido lugar en diciembre del 2014. Según documentos de la corte, cuando un gerente de Five Guys hizo comentarios racistas durante una reunión con otros gerentes.

“El gerente nos dijo que hablar español no estaba permitido, que todo el mundo necesitaba recordar en que país vivimos… y que cualquier persona que no hable inglés no debería estar aquí”, relató Cora.

Al día siguiente, los empleados en esa reunión plantearon el incidente a Cora, quien en ese momento era el gerente general del restaurante, ubicado en Fry Road, en Katy, Texas.

Cora, junto con su gerente de turno y otro gerente general de Five Guys, presentaron quejas por los comentarios del empleado de la cadena. Meses después, los tres fueron despedidos de sus puestos por diferentes razones, las cuales son injustificadas, dijo el puertorriqueño.

“Yo nunca creí las razones que me dieron por mi despido”, dijo Cora, quién es casado y tiene tres hijos. Luego de ser despedido, le tomó dos meses conseguir el trabajo que tiene en estos momentos como camionero, agregó. “Yo nunca pensé que esto iba a pasar, yo estaba trabajando bien”.

Al principio, Cora tenía coraje contra Five Guys por lo sucedido, dijo, pero meses después decidió buscar a un abogado para que lo representara a él y a los otros dos despedidos.

“Este es un tipo de escenario que nosotros como abogados de empleo tratamos como represalia, que sucede después de que alguien se queja”, dijo David Holmes, el abogado quién representa a los tres hombres.

Holmes dijo que la esencia de este caso no son tanto los alegatos racistas, sino que sus clientes fueron despedidos después de quejarse.

“Five Guys necesita reestructurar su organización en la medida en que tratan a los hispanos y yo que creo que con esta demanda lo van a hacer”, dijo Cora.

MundoHispánico se comunicó con Five Guys para obtener su versión sobre la demanda, pero al momento de la publicación de esta nota no habían contestado.

La demanda indica que los afectados exigen el reinstalo inmediato en sus puestos, el pago atrasado y otras compensaciones económicas, aunque no especifica un monto.

El abogado espera que el caso llegue a corte dentro de unos 15 meses, en mayo de 2018.

Lee la demanda completa aquí.