Crean petición para que den menos tareas en distrito escolar de Katy

Los padres y estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Katy, en Houston, iniciaron una petición en Change.org para tratar de poner fin a las tareas excesivas.

Hasta el momento, más de 7,100 personas han firmado, entre ellos padres y madres.

Estudiantes de escuelas secundarias del distrito escribieron sus horarios en los comentarios de la petición en línea como muestra de lo cansado que es hacer tareas, apoyando esta solicitud.

“Aquí está mi horario… Cada día me despierto a las 4:45 de la mañana para ir a la práctica y me paso el día estresada y agotada después de mi entrenamiento”, dice Carmen Aguayo en la petición. “Yo no llego a mi casa hasta alrededor de las 3:30 p.m., y solo tengo 20 minutos para mi práctica porque tengo que ir a mi práctica nuevamente”.

La estudiante relata que llega a su casa a eso de las 7:00 de la noche, para volver hacer tareas sin poder dormir las horas necesarias que su cuerpo necesita.

“Todavía tengo que cena y bañarme,” añadió. “Después de todo esto, termino hasta 12 de la madrugada cada noche para al otro día hacer lo mismo”.

La alumna menciona que ha perdido muchas de sus reuniones en la iglesia por tener que hacer sus tareas.

“Ya no paso tiempo con mi familia, tengo dos hermanos menores, y yo quiero tu ser parte de sus vidas. La tarea ha agravado enormemente mi ansiedad y le está dando muchos otros estudiantes ansiedad. La tarea nos está convirtiendo en robots que viven y no es saludable”.

KATY ISD responde esto ante la petición: