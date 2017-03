Ante el temor de ser deportados, mexicanos en Houston preparan documentación para sus hijos (VIDEO)

Blanca Colmenares, una madre soltera indocumentada de dos niños, esta preparando un plan de custodia para sus hijos en caso de que sea deportada.

Colmenares, quién ha vivido por 11 años en los Estados Unidos, dice que con los cambios de reglas del gobierno de Donald Trump es mejor prevenir que lamentar.

LEER MÁS: Mexicanos en Houston cuentan con nueva sede del Consulado Sobre Ruedas

“Ahorita el miedo más grande es que me deporten a mí y todavía no estoy preparada”, dijo Colmenares a MundoHispánico. “He pensado decirle a una tía que es ciudadana americana, dejar la carta notarizada, la única que tiene pasaporte es la niña mayor, el niño todavía no, se lo tengo que sacar e incluso los tengo que hacer ciudadanos mexicanos también”.

TE PUEDE INTERESAR: Hispanos de Houston apuestan por ciudadanía estadounidense para protegerse de Trump (VIDEO)