Abogados de migración en Houston sugieren a los inmigrantes vivir con precaución (VIDEO)

Los abogados de migración Silvia Mintz e Ignacio Pinto-León, en entrevistas por separado, hablaron sobre las medidas que debe tomar en estos momentos la comunidad inmigrante, tanto documentada como indocumentada en Houston, ante los decretos ejecutivos que firmó el presidente Donald Trump.

Pinto-León detalló que “nuestra estancia en Estados Unidos dependerá de nuestro comportamiento” y explicó que, hoy más que nunca, hay que mantener un serie de reglas de orden cotidiano para que cada persona se cuide a sí misma y a su familia. El abogado detalló que es muy importante seguir las noticias en medios serios y no dejarse llevar por lo que se cuente en el vecindario o las redes sociales.

Por su parte, Mintz recalcó que, aunque una persona tenga Gren Card (Tarjeta de Residencia) no es conveniente que salga del país si no está completamente seguro que no tiene ningún problema con la ley, por pequeño que sea. Dice que cualquier detalle puede ser usado por revocarle el documento que le permite vivir en Estados Unidos.

Los dos abogados además advirtieron que si las autoridades de migración tocan a la puerta de una puerta de una familia de inmigrantes, independientemente de su situación en el país, sólo pueden entrar con la autorización escrita de un juez federal.