Houston tendrá festival teatral latino que busca reflejar la diversidad cultural

Buenas noticias para los amantes del teatro en español en Houston: el alcalde de la ciudad, Sylvester Turner, otorgó un presupuesto de 50,000 dólares para que el Alley Theatre, una de las organizaciones teatrales más sólidas en la ciudad desde 1949 -cuando se fundó- presente la obra Misa Fronteriza del escritor mexicano Luis Humberto Crosthwaite como parte de un festival teatral que pretenden sea de gran magnitud.

El montaje de la obra también recorrerá varios centros comunitarios y culturales de la ciudad espacial para culminar con una serie de funciones en la sede del Alley Theatre, en el centro de la ciudad, presentándose en español con traducción al inglés, en lo que será la punta de lanza del futuro festival teatral latino que aún no determinan las autoridades cuándo se realizará.

“Los houstonianos nos han dicho que quieren ver más arte en nuestros vecindarios”, dijo Turner en un comunicado emitido por su portavoz y explicó que “ese nuevo festival es parte de nuestro nuevo enfoque, cuando se trate de dar fondos para las artes habrá más atención en la inclusión y representación de la gran diversidad cultural de Houston para beneficio de los residentes de la ciudad y los visitantes por igual”.

Como parte de este festival, Turner invitó a participar junto al Alley Theatre a varias organizaciones culturales de la ciudad como Talento Bilingüe de Houston, el Multicultural Education and Counseling through the Arts, la University of Houston, el Cynthia Woods Mitchell Center for the Arts, Neighborhood Centers Inc. y el Greater Houston Convention and Visitor’s Bureau.

De manera conjunta, el Education and Community Engagement del Alley Theatre con las otras organizaciones participantes organizarán talleres relacionados al arte teatral en cada una de las sedes participantes. El proyecto del alcalde Turner es parte de un programa llamado Hola Houston que se creó para enriquecer las artes hispanas en la ciudad espacial.

Luis Humberto Crosthwaite (Tijuana, 1962) es un dramaturgo, cuentista y novelista mexicano que se caracteriza por reflejar en todas sus obras la situación de vivir en la frontera entre México y Estados Unidos y cómo eso marca a la gente. La mirada literaria que ofrece Crosthwaite sobre el fenómeno sociocultural de vivir en una frontera entre dos países el artista la refleja en su obra muchas veces con un tono sarcástico con un ligero tono de drama.

Dean Gladden, director del Alley Theatre, descubrió la obra de Crosthwaite en un montaje que vio en el Festival Internacional de Teatro de Bogotá, Colombia, y como el funcionario cultural ha dicho en público que uno de sus objetivos a mediano y largo plazo es aumentar el público del teatro en español decidió proponer el montaje de esa historia para la audiencia de Houston.

