Hombre enfrenta a puma salvaje para salvar a su mascota

Al ver que su mascota era atacada vorazmente por un puma salvaje, un hombre en Canadá no dudó en propinarle un fuerte puñetazo en la cara al felino agresor, informa Reuters.

Según la policía, el incidente ocurrió luego de que William Gibb, de 31 años, hiciera una parada de descanso el lunes por la noche en un establecimiento de comida rápida situado en una zona boscosa y dejara bajar a su perra Sasha del auto.

Poco tiempo después, el hombre la escuchó aullar de dolor y acudió en su auxilio. Para su sorpresa, vio como era atacada y prensada al suelo por un puma, informa el medio.

“Vi algo encima de ella pero no estaba seguro qué era; me abalancé sobre él y le lancé un puñetazo en lo que parecía ser la cabeza y retrocedí. Fue entonces que me percaté de que era un puma”, declaró el hombre a Reuters.

El hombre dice que logró mantener al puma alejado de su mascota herida por medio de gritos, gestos y amenazas hasta que consiguió alertar a la policía.

Con información de Reuters