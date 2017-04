Hombre inventa atentado en avión para evitar viajar con novia

Oficiales de la policía en la India detuvieron el jueves a un agente de viajes que habría enviado un correo electrónico advirtiendo de supuestos intentos de secuestro de aviones en varios aeropuertos del país, informa el medio de noticias The Hindu.

Aunque en un principio se pensó que el autor de la advertencia era mujer, después se descubrió que se trataba de Vamshi Krishna, un hombre.

“[El hombre] prometió a su novia – quien vivía en Chennai – pagarle un viaje en avión a Mumbai, pero no tenía el dinero necesario para el boleto”, declaró al medio un oficial de la policía.

Según el oficial, el hombre intentó convencerla de cancelar el viaje pero ella no lo tomó en serio.

“No se atrevía a confesarle que no tenía dinero para el viaje y entonces inventó el plan para provocar que cancelaran los vuelos”, explicó el oficial.

Vamshi elaboró y mando por correo a su novia un boleto falso para viajar el 16 de abril.

Un día antes de supuesto viaje, sin embargo, el hombre fue a un café cibernético donde creó una cuenta de correo falsa y mandó el aviso al departamento de policía, informa The Hindu.

El mensaje enviado por la supuesta mujer no identificada, aseguraba que “un grupo de 23 individuos planeaba secuestrar aviones en aeropuertos de las ciudades de Mumbai, Hyderabad y Chennai”. El mensaje concluye advirtiendo: “No intenten buscarme porque no me encontrarán”.

Tras medidas preventivas en los aeropuertos y descubrir que todo había sido un engaño, las autoridades dieron con sus rastros digitales. Vamshi Krishna aceptó su culpabilidad y fue arrestado, informa The Hindu

