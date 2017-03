Un hombre en Australia dio a su mujer la sorpresa de su vida cuando llegó a casa con una antigua bomba sin detonar que encontró mientras buscaba minerales y metales preciosos al norte de la localidad de Alice Springs, informa Daily Mail.

El hombre quiso mostrar el mortero de casi tres kilogramos de peso a su mujer antes de dar parte a las autoridades.

Expertos pronto se desplazaron a la vivienda para examinar el artefacto y pidieron levantar un cerco de seguridad en la zona mientras lo estudiaban, cita el medio.

El dispositivo resultó estar desactivado pero la policía advirtió que se debe proceder con mucha cautela ante hallazgos como este.

Fossicker finds a football-sized mortar near Alice Springs, police set up a perimeter and call the army: https://t.co/dqKIVyiGCi

— abcnewsNT (@abcnewsNT) 25 de marzo de 2017