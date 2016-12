Hombre con deseos de suicidarse habría llamado a la policía para que lo matara

Un hombre que fue abatido por la policía en el noreste de Florida al parecer quería acabar con su vida, dijeron las autoridades.

El individuo, de 61 años, identificado como Michael Alan Altice, llamó a la policía la tarde del domingo y dijo que iba a matar a alguien y que iba a “cometer suicidio por policías”, de acuerdo con la prensa local, según informa la estación de noticias First Coast News, subsidiaria de las cadenas NBC y ABC.

El jefe policial, Rick Beseler, informó que los agentes acudieron a la vivienda del hombre en el vecindario de Middleburg.

Cuando llegaron los agentes, el hombre salió y apuntó a los agentes, amenazándolos, lo que condujo a los policías a dispararle.

Interesting to hear Clay County Sheriff Rick Beseler talk about mental health “epidemic” in re: today’s tragic suicide by cop in Middleburg

— Ben Conarck (@conarck) 25 de diciembre de 2016