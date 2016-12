Hombre cae de crucero en Florida, Guardia Costera continúa su búsqueda

La Guardia Costera de Estados Unidos inició el jueves 22 de diciembre una operación de búsqueda por aire y mar de un pasajero que cayó desde la cubierta de un crucero de la compañía Royal Caribbean en aguas cercanas a Cayo Hueso, en Florida, informó la agencia.

El centro de vigilancia de los guardacostas de Cayo Hueso, en el extremo sur del estado, fue alertado del suceso por la tripulación del “Independence of the Seas” en la madrugada del jueves, cuando estaba a unas 33 millas de la isla, en el Estrecho de Florida.

@USCGSoutheast @USCG must not have wanted his vacation to end.

— Jennifer Dalzell (@JenniferDalzell) December 22, 2016