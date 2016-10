Hispanos exitosos de Austin hablan sobre sus logros y del orgullo que sienten por sus raíces (VIDEO)

Son muchos, diversos y cada día aumentan en número en Austin. Se trata de emprendedores con raíces latinas, personajes que llegaron desde diversas partes del estado o de otros países y que, con mucho esfuerzo, perseverancia y fe, se han ganado un lugar destacado en diversas áreas.

¡Ahora Sí! conversó con cinco de estas figuras destacadas, quienes han dejado una huella en la capital de Texas, ya sea por su profundo amor a las artes, su pasión por los negocios e incluso por su presencia en los medios de comunicación.

Liliana Wilson, Rosie Mendoza, Juan Cuellar, Mauricio Callejas y Rubén Pizarro compartieron sus historias, hablaron sobre sus raíces, retos y, sobre todo, del orgullo que sienten de ser latinos y vivir su cultura a cada momento.

Liliana Wilson, una artista que enaltece a los inmigrantes

Por Liliana Valenzuela

lvalenzuela@ahorasi.com

Liliana Wilson, oriunda de Valparaíso, Chile, empezó a dibujar tras un accidente en su niñez, luego se inspiró en las ilustraciones de libros ingleses y en activistas chilenos que pintaban murales, y en la actualidad se inspira en la inocencia de los niños y la dignidad de los inmigrantes.

Wilson, de 63 años de edad, ha hecho de Austin su hogar y trabaja el dibujo y la pintura con una fluidez que le han dado más de cinco décadas de practicar su arte.

Wilson comenzó a dibujar a los 7 u 8 años, dice, cuando la atropelló una patineta a la salida del colegio y estuvo en cama por dos meses. Mientras se recuperaba, se puso a dibujar. “Empecé y toda mi infancia me la pasé dibujando. Es algo que siempre he mantenido conmigo. Mi arte es mi compañera”, dice.

Su papá era un magnífico dibujante, pero no se dedicó a eso pues tenía una familia de cinco hijos que mantener, dice. Pero sus dibujos hicieron huella en la joven artista, así como el libro de cuento de hadas El tesoro de la juventud, un libro de Inglaterra que había sido traducido al español. “Eran un maravilla las ilustraciones, yo siempre miraba los dibujos, fue mucha inspiración para mí, de querer dibujar y pintar bien porque veía la excelencia y yo quería ser igual que ellos”, recuerda.

Otra influencia fueron los activistas jóvenes conocidos como Brigadas Ramona Parra que pintaban murales de noche como una forma de protesta en una época tumultuosa en Chile. Wilson era menor que ellos pero recuerda que “los dibujos eran magníficos, yo siempre me fijaba en eso. Se los pintaban encima porque eran murales políticos”.

Wilson estudió Derecho en Chile, pero no fue hasta que llegó a Austin y conoció a las hermanas Cynthia y Libby Pérez de la galería La Peña, que se identificó a sí misma como artista. “La gente de La Peña me abrió muchas, muchas puertas. Yo nunca había exhibido mi arte, antes de ellas”. Poco a poco fue conociendo a más gente que la apoyó en su camino como artista.

Uno de sus temas favoritos es pintar a los inmigrantes. “Quiero representarlos de una forma digna, como personas que vienen a contribuir no a tomar, nada. Nosotros venimos aquí a dar nuestra excelencia, no a tomar lo que no nos corresponde”.

Rosie Mendoza y su presencia en los negocios y la comunidad

Por Liliana Valenzuela

lvalenzuela@ahorasi.com

“Siempre había sido buena con las matemáticas y había escuchado que era un trabajo que bien pagado, así que pensé, eso es lo que quiero hacer”, dice Rosie Mendoza, de 55 años, quien junto con su esposo Rick han tenido un negocio de Contaduría por casi 30 años en Austin.

Pero además de trabajar a tiempo completo y criar a tres hijos, Rosie también ha ayudado a otros mediante varias organizaciones a las que ha donado su tiempo, ideas y esfuerzos. La Cámara de Comercio Hispana (GAHCC) la reconoció este año por su trayectoria con el premio Lifetime Achievement Award durante su evento de gala, Celebrando.

“Estoy muy, muy orgullosa de ser una mujer hispana… pero de lo que creo que estoy más orgullosa es de poder dar algo a cambio a la comunidad”, dijo Mendoza.

Las áreas en que ha concentrado sus esfuerzos han sido “el cuidado de la salud y la educación”. Ha sido miembro de la mesa directiva de organizaciones como Avance, que ayuda a madres de familia hispanas a criar y educar mejor a sus hijos y darles una buena preparación antes de que estos ingresen a la escuela, la Cámara de Comercio Hispana que ayuda a emprendedores o Central Health, que provee atención médica a personas de bajos ingresos, entre otras.

“Estar involucrada en ciertas áreas de la comunidad, como la Fiesta de Independencia Foundation, la cual organiza cada año (la fiesta) el 16 de septiembre, siempre ha sido importante para mí”, dijo Mendoza, quien también es muy sociable.

Nacida en Harlingen, Texas, en el valle del Río Grande, Rosie llegó a Austin a estudiar Contaduría a la Universidad de Texas (UT). La inspiró una tía, que era más como una prima pues sólo le llevaba dos años de edad, quien ya estaba estudiando Contaduría, dice, así que Mendoza siguió su ejemplo.

En UT conoció a su futuro esposo, Richard “Rick” Mendoza, quien también estaba estudiando lo mismo, así que se casaron y después de trabajar en varias firmas, abrieron su propio negocio. Lo llamaron R. Mendoza and Company, P.C., “ya nuestros nombres empiezan con la letra ‘r’, así que le quedó bien”.

Han tenido este negocio por casi 30 años, dijo, y mientras Rick se especializa en impuestos, Rosie realiza auditorías a empresas. Y no sólo ellos han participado en el negocio, también otros familiares como el hermano de Rick, Larry, el hijo de Rosie y Rick, Antonio, e incluso la mamá de Rosie, Lucía Gutiérrez, quien ayudó en la oficina durante varios años.

Para relajarse después de una semana agitada, a Rosie le gusta juntarse con sus amigas a tomar una copa o comprar e intercambiar joyería en línea, dice. También es una fan del equipo de los Longhorn, su alma mater, y tiene boletos de temporada.

Comunícate con Liliana al 512-912-2987.

Juan Cuéllar y su amor por el trabajo bien hecho

Por Marlon Sorto

msorto@ahorasi.com

Como a muchos emprendedores y empresarios, a Juan Cuéllar, “John”, para los amigos, desde pequeño le gustaron los números y resolver problemas. Un día, cuando tenía 20 años, decidió dejar su natal Coleman, Texas, y mudarse a Austin. Quería ser contador y ayudar a su familia, recuerda.

Casi cuatro décadas han pasado desde ese día en que llegó a Austin con más sueños y aspiraciones que dinero en los bolsillos y hoy, al ser propietario de Dismukes Awning Company, una empresa que fabrica toldos de lona para casas y negocios, la cual fue reconocida como el Negocio del Año por GAHCC, el hombre de ascendencia mexicana recuerda con cariño cómo fue que empezó como obrero.

“Yo era instalador y trabajaba en el taller. Haciendo cortinas, cortando material”, recuerda Cuéllar, quien empezó a trabajar a medio tiempo a principios de la década de 1980 en la compañía. Poco a poco, su arduo trabajo y esfuerzo hicieron que escalara puestos en la empresa hasta que en 1992, el fundador y propietario, Jack Dismukes, decidió vendérsela.

Dismukes Awning Company fue fundada en 1947, así que Cuéllar decidió conservar el nombre por su historia y su presencia en Austin, dijo Cuéllar, de 58 años de edad. Fue una decisión de negocios con cuyas consecuencias aún debe lidiar, más de 20 años después.

A veces, los clientes “me miran y me dicen ‘Mr. Dismukes’”. Y él les responde: “yo no soy Dismukes, pero sí soy el jefe del negocio”, comenta entre risas.

Y es que Cuéllar está consciente y orgulloso de su herencia mexicoamericana, dijo. Le gusta poder usar el español de vez en cuando en los negocios y sobre todo ver cómo es que los negocios hispanos van creciendo en la ciudad. Dijo que ha visto cómo en los últimos cuatro o cinco años ha habido un aumento de empresas propiedad de latinos en Austin, aunque le gustaría ver más.

“Comenzando desde abajo, y (al ver) dónde estoy ahorita, nunca pensé que iba a estar adonde estoy”.

Cuellar, quien asegura que parte del éxito de su trabajo ha recaído en el apoyo de su familia, dice que trabaja seis días a la semana y que una de las partes que más le gusta de su trabajo es estar involucrado en todas las partes del proceso, las cuales conoce desde que era un obrero hace casi 40 años. La mejor parte es ver la cara de satisfacción de los clientes con el trabajo realizado, dice.

Al mismo tiempo, Cuéllar, quien ha compartido las funciones de su empresa con su esposa Carol por los últimos 24 años, dijo que el secreto de tener un negocio exitoso se debe a atender como se debe a los clientes. “Con un cliente bueno, agarras muchos más clientes. Un cliente malo le puede destruir su negocio”, dijo.

Comunícate con Marlon al 512-445-3948.

Rubén Pizarro, un profesional entre dos pasiones

Por Lucía Benavides

lbenavides@ahorasi.com

Rubén Pizarro Silva no pensó que algún día iría a trabajar en Estados Unidos. Menos aún, que lo haría como comentarista de fútbol americano.

Pizarro, de 58 años de edad, nació en Chihuahua, México, donde también se graduó de médico.

Tras cinco años, se especializó en rehabilitación física de deportes en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero el universo tenía otros planes para él: en el año de 1995, lo contrataron en Austin como comentarista de fútbol americano para la Cadena Deportiva Longhorns en Español, un programa de radio sobre los Longhorns, el equipo de fútbol americano de la Universidad de Texas en Austin. Según Pizarro, es uno de los pocos programas de radio en español sobre este deporte que ha durado varias décadas.

“Lo que veían aquí era que cada vez los latinos compraban más boletos de temporada”, dijo Pizarro. “El Longhorn Spanish Network fue una fuente de entretenimiento para que ellos pudieran dar a conocer más el deporte”.

Aunque Pizarro tenga casi 30 años de experiencia en el periodismo, nunca dejo su pasión por la medicina. Debido a que en Estados Unidos no se reconoce su licencia médica, Pizarro no puede ejercer como doctor. Pero trabaja como asistente de médico para un cardiólogo de Austin. También es intérprete certificado de inglés al español y traduce libros de texto de Medicina.

“En la profesión de la Medicina pongo mi corazón”, dijo Pizarro. “Me gusta mucho ayudar a las personas que están enfermas”.

Pizarro comenzó haciendo estadísticas para un periódico durante el mundial del 1986 en México, donde después fue contratado como reportero de deportes. En Austin, se destaca entre las redes deportivas en inglés por incluir características latinas a sus reportajes, por ejemplo, darles sobrenombres a los jugadores del equipo de fútbol americano.

“Entre los latinos, es muy común cuando uno está cerca de alguien que tiene confianza… darle un sobrenombre”, dijo Pizarro. “Es algo muy íntimo”.

Contrario a lo que muchos piensan, el fútbol americano se juega en México desde hace años. Según Pizarro, el primer partido de fútbol americano se jugó en México en el año de 1913. Él mismo empezó a jugar el deporte a los 15 años.

“Yo soy de la idea que si tú transmites en inglés un deporte, en el SAP de la televisión, debería estar el español”, dijo Pizarro.

Puedes escuchar a Pizarro en Longhorns en Español en radio Fiesta, 97.1 FM.

Comunícate con Lucía al 512-912-2956.

Mauricio Callejas y su cruzada cultural

Por Marlon Sorto

msorto@ahorasi.com

Desde que se mudó con su familia a Austin en 2002, Mauricio Callejas ha luchado por cumplir dos metas. La primera, desarrollarse como emprendedor y mantener a su familia; la segunda, promover la cultura de la tierra que lo vio nacer: El Salvador, así como la de otros artistas centroamericanos que, como él, usualmente pasan desapercibidos, incluso en sus propios países, dijo.

Callejas, de 43 años de edad, va por buen camino en sus metas, dijo. Por un lado, cuenta con una empresa independiente de consultoría en Informática la cual lleva 13 años atendiendo a clientes en Austin. Por el otro, ha logrado desarrollarse en el ámbito musical local al incorporarse a grupos como la Alianza Cultural Latinoamericana y promover eventos como el Café con Letras, un encuentro mensual que promueve a artistas latinos. El salvadoreño también es el fundador del festival Centroamericanto Fest, el cual inició en 2005 en El Salvador pero que se celebra anualmente en Austin desde el 2011.

Si bien Callejas es un apasionado de la Informática y en su currículo puede presumir de haber trabajado en corporaciones como Microsoft, en El Salvador, y Dell, en Austin, no oculta que su verdadera pasión está en la música.

Callejas, quien cuenta con tres discos como cantautor y está a punto de lanzar el cuarto, confiesa que llegar a la Capital Mundial de la Música en Vivo, que es cómo se le conoce a Austin, ha sido parte del éxito de muchos de sus proyectos, en especial del Centroamericanto.

Cada año en el mes de septiembre, Callejas y un grupo de colaboradores montan un concierto que reúne a artistas centroamericanos de mucho talento pero que no cuentan con reconocimiento internacional, por diversas razones, entre ellas la falta de apoyo de compañías musicales, dijo. Agregó que Austin es un lugar ideal para promover el arte centroamericano.

“A la gente, a los niños, aquí en Estados Unidos se les enseña (la música) de Norte y Sudamérica, y Centroamérica no está en el mapa, como tal”, dijo Callejas. “Yo creo que es importante para nosotros, como centroamericanos, decir que tenemos una cultura específica y la música es un vehículo único para demostrar la cultura de nuestros pueblos”.

Callejas dice que a través del festival la gente puede aprender de la realidad centroamericana porque la música de la región “no habla de romance, no habla de tristezas, tristezas románticas, habla mucho de la realidad”.

El festival, ha probado que es un vehículo para dar a conocer la música del área y también a ayudar a cambiar un poco la percepción de que Centroamérica es un lugar donde lo único que destaca es la violencia o las pandillas, dijo.

“Yo diría que un cincuenta por ciento de las personas que van al festival son personas de aquí, nativas de Austin, de Texas o de Estados Unidos, no necesariamente centroamericanos”, dijo Callejas. “Es una manera de decir que no sólo hay malas noticias. Que al contrario, hay arte, hay belleza y que se están haciendo cosas muy interesantes en Centroamérica”.

Comunícate con Marlon al 512-445-3948.