Hispano pasa de ser trabajador del campo a ranchero en Carolina del Norte (VIDEO)

En un área rural del condado Rowan, en Carolina del Norte, el mexicano David Méndez se encarga a diario de cuidar vacas.

En un estado donde la industria agropecuaria depende de la mano de obra hispana, la escena no tendría nada de particular si no fuera porque en este caso Méndez es el dueño de las 30 vacas y de los casi 90 acres de terreno que conforman el rancho El Capullo.

Pero alcanzar el sueño de tener su propio rancho no ha sido fácil para Méndez, quien a los 19 años se aventuró a cruzar la frontera sur en busca de un futuro mejor en Estados Unidos, dejando atrás la pobreza en Villa La Venta, un pueblo de Tabasco, en México.

“Vine con la ilusión de todos de salir adelante”, dijo Méndez a Mundo Hispánico. “Llegué al estado de florida a trabajar en los campos de tomate, naranja, pepino y lo que se pudiera”, añadió.

Mientras trabajaba en los campos de Florida, Méndez conoció a su esposa Shelly con quien se casó hace 20 años y tuvo 6 hijos.

“Eventualmente nos mudamos con la familia para Carolina donde trabajamos en granjas de puercos y ahorita gracias a Dios ya estamos iniciando el proyecto de nosotros”, dijo Méndez.

Trabajando en una de las granjas productoras de cerdos en el condado Cabarrus, Méndez comenzó a gestar su sueño de su rancho propio, el cuál hizo realidad en el 2012, gracias a su sacrificio y a los consejos de su patrón, a quien considera su mentor.

“Comencé en mi casa con una vaca, luego se hicieron y necesitamos un espacio más grande. Empezamos a buscar, rentamos un lugar, luego se necesitaba más y empezamos a hablar de compra. Gracias a Dios salió este rancho aquí disponible, a nuestro alcance. Todo se juntó y gracias a Dios aquí estamos”, contó Méndez.

Un granjero respetuoso del medio ambiente

Pero además de haber alcanzado el sueño de tener su propio rancho y convertirse en su propio patrón, Méndez está comprometido a manejar su granja de una manera responsable, respetando el medio ambiente.

En busca de mejorar su rancho, Méndez contactó al Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS) del Departamento de Agricultura federal, donde encontró asesoría técnica gratuita y ayuda financiera para mejorar su productividad mediante buenas prácticas ambientales.

A través de dicha agencia, Méndez consiguió ayuda para construir cercas, instalar unos bebederos ecológicos para sus vacas y un nuevo pozo de agua en su terreno, además de asesoría técnica para sembrar grama.

La agencia federal, ofrece estos servicios a cualquier productor que lo necesite, y cuenta con personal bilingüe para asistir a quienes no hablan inglés, según informó Randy Blackwood, supervisor distrital del Servicio de Conservación de Recursos Naturales en el área de Rowan.

“Nosotros queremos trabajar con los dueños de las tierras y los granjeros en nuestras comunidades para atender sus preocupaciones de una manera que puedan mejorar sus granjas y también su productividad”, dijo Blackwood a MundoHispánico.

El funcionario indicó que la asistencia técnica está disponible gratuitamente para cualquier persona, pero la ayuda financiera para hacer las mejoras requiere que el beneficiario tenga ya un rancho y sea ciudadano estadounidense o cuente con un estatus legal en el país.

“Nosotros tenemos ahora nueve empleados a través del estado, desde las montañas hasta la costa, varios de ellos en Raleigh, para ayudarnos con las traducciones y trabajar con los productores hispanos”, dijo Blackwood.

Trabajo y perseverancia

En cuatro años, Méndez ha hecho muchas mejoras en su rancho pero todavía le falta mucho para que El Capullo comience a generar dinero de la producción del ganado vacuno.

Sin embargo, el mexicano confía en que lo conseguirá con trabajo y perseverancia, las cuáles considera las claves para el éxito.

“Hay mucho sacrificio y mucho camino por recorrer”, dijo Méndez. “Hay mucha ayuda, tenemos que investigar, buscar, tocar puertas. A veces toca tocar muchas puertas”.

“Gracias a Dios y a mis padres que me enseñaron a nunca dejar, yo toco una puerta y si me la cierran me voy a otras”, añadió Méndez quien aconsejó a otros hispanos a que sigan luchando por sus sueños.

Para más información sobre el programa para granjeros del NRCS llame al teléfono (336) 629-4449, extensión 3.