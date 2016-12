Hispano gana $1 millón con ticket de lotería ‘erróneo’

Un boleto de lotería vendido por error en Nueva Jersey le dio a una pareja un millón de dólares.

Funcionarios de la lotería en Nueva Jersey dicen que Dante Castillo, de 70 años, usualmente selecciona sus números. Pero cuando compró el boleto para el Cash4Life el jueves en una tienda en Lakewood, el cajero accidentalmente le vendió un boleto con números generados por la computadora.

Ese boleto resultó el ganador, consiguiendo los cinco números principales números.

Castillo y su esposa optaron por el premio de un millón de dólares en lugar de la opción de recibir 1,000 dólares a la semana de por vida. La tienda que vendió el boleto recibirá 10,000 dólares de funcionarios de la lotería.

One #NJLottery Player Wins #CASH4LIFE Second Prize in Lakewood, NJ! https://t.co/PIIgZJV7vE

— New Jersey Lottery (@TheNJLottery) 2 de diciembre de 2016