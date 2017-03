Hispano dueño de restaurante enfrenta deportación el viernes

La familia del dueño de un restaurante que habría sido detenido por ICE durante una cita de rutina con la agencia en febrero dice que ahora tiene prevista su deportación para el viernes.

Roberto Beristain es propietario de un popular restaurante en la localidad de Granger, Indiana, llamado Eddi’es Steak Shed. Su familia dice que emigró de México a Estados Unidos ilegalmente en 1998 y que después obtuvo documentación para trabajar en el país. Desde entonces, Roberto cumplía con citas anuales programadas por ICE.

Fue durante una de esas comparecencias que la agencia lo puso bajo custodia por un incidente ocurrido en 2000. Ese año Roberto y su esposa, Helen, viajaron a Niagara Fall y cruzaron accidentalmente a Canadá.

An Indiana restaurant owner will be deported this week after living in the U.S. since 1998 | https://t.co/U5Dq3kzxIs via @BabsofBtown pic.twitter.com/paF2QJC22q

— WFIU News (@WFIUNews) 22 de marzo de 2017