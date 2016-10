Hispano de Houston se salva en más de una ocasión de ser asesinado por exesposa (VIDEO)

Ramón Sosa, puertorriqueño de 49 años, relata a Mundo Hispánico cómo su exesposa contrató a un exsicario para que lo asesinara el verano del año pasado.

“Un amigo de ambos, Mundo, me comentó del plan de mi Lulu [su exesposa] de asesinarme, él dijo que la ayudaría para prevenirme”, dijo Ramón, entrenador de boxeo en The Woodlands.

El exsicario le dijo a la mujer que le iba a cobrar 12 mil dólares por el trabajo y ella accedió pagarle con pertenencias.

“Le dio 2 mil dólares en efectivo y después le dio relojes, hasta los anillos de nuestro matrimonio y quedó en darle una guagua que teníamos como parte del pago”, añadió la víctima.

El 11 de octubre, María de Lourdes, de nacionalidad mexicana, recibió una sentencia de 20 años en prisión por la fiscalía del condado Montgomery, por planear el asesinato de quien fuera su pareja.

LEER MÁS: Arrestan a hombre por asesinato de niño en Houston (VIDEO Y FOTOS)

“Yo la perdono, uno tiene que saber perdonar para seguir, si yo le guardo rencor, no progreso”, dijo Ramón, quién llevaba 6 años de casado con la mujer y no tenían hijos en común. “Luego de un año de conocernos, nos casamos”.

De acuerdo con Ramón, la conoció en un restaurante mexicano bailando salsa cuando ella lo pisó con sus tacones, y él le dijo que la perdonaba si bailaban, y de ahí comenzó todo..

“Ella me trataba muy bien, me atendía como un rey, me hacia mi pedicura y manicura, yo le di mucha confianza a ella con el dinero”.