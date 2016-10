Hispanas se ‘burlan’ de hijo de Trump sin que él se dé cuenta

El no saber español le jugó una mala pasada al hijo de Trump en Carolina del Norte, en donde durante un evento político en favor de su padre, dos hermas hispanas se ‘burlaron’ de él, sin que se diera cuenta.

Se trata de lo que hicieron las hermanas Annie y Ceci Cardelle, de 23 y 17 años, quienes asistieron al evento republicano vistiendo camisetas que dicen claramente en español: “Latina contra de Trump”.

Las chicas compartieron con los asistentes al evento e incluso se tomaron fotografías con el hijo del magnate y su esposa, con el mensaje anti-Trump en sus ropas.

Eric Trump no se percató del mensaje y posó sonriente junto a las hermanas para tomarse la heroica fotografía que después fue publicada en sus cuentas de Twitter ganando miles de “me gusta’ y compartiéndose cientos de veces.

“Cuando tú protestas en una evento de Trump, pero nadie se da cuenta que tu camisa dice “Latina CONTRA Trump” por lo que te toman las fotografías con ellos como si fueras partidario”, escribieron en su cuenta de Twitter, junto a estas imágenes.

When you protest a Trump rally but no one realizes your shirt says “Latinas AGAINST trump” so they take pics w/ you like you’re supporters pic.twitter.com/5ce8SZw5Mh

— CC (@cecicardelle) 21 de octubre de 2016