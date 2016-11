Hillary Clinton pide a hispanos aprovechar plazo de voto anticipado (VIDEO)

La candidata presidencial por el partido demócrata, Hillary Clinton, visitó Sanford, FL, ciudad en donde precisamente hace una semana, el también candidato presidencial, el republicano Donald Trump, se dirigió a un grupo de casi mil personas.

Esta vez, Clinton no se dirigió a la comunidad para hacer campaña sobre sus propuestas, sino para emitir un contundente mensaje a los allí presentes: la importanica del voto anticipado.

El congresista y aspirante al Senado de los Estados Unidos por el partido demócrata, Patrick Murphy, una vez más se hizo presente junto a la candidata Clinton, durante su campaña en Florida.

Murphy, arremetió contra su contrincante y actual senador de Florida, Marco Rubio, asegurando que este, promete luchar contra Trump, en caso de salir electo presidente de este país, y a lo que Murphy dice, que si Rubio no pudo luchar contra Trump cuando ambos eran candidatos presidenciales, muchos menos lo hará si Trump es presidente.

Murphy, al igual que Clinton, le pidió a la comunidad salir a votar de manera temprana, recordándoles que las urnas para ejercer el voto anticipado estarás abiertas hasta el próximo domingo, 6 de noviembre, de 7 de la mañana a 7 de la noche.

Por otro lado, Clinton prometió trabajar y luchar fuertemente no solo por aquellos que votarán por ella, sino por los que no lo harán, pues asegura que todos merecen tener un mejor futuro en donde la economía no represente un problema para los ciudadanos. A lo cual añadió que su oponente tiene, en parte, cierta culpabilidad de los problemas económicos del país.

Clinton asegura que Trump ha estafado a mucha gente trabajadora, no solamente a través de la Trump University, sino también con un supuesto centro turístico en el que, según ella, muchas personas invirtieron dinero y al final, nunca se construyó.

Respecto al tema de inmigración, Clinton dijo que no construirá muros ni barreras porque todos merecen vivir el sueño americano, añadiendo que la comunidad hispana juega un papel decisivo en estas elecciones, y que por eso, también trabajará por ellos.