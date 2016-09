Hillary Clinton, la gran ganadora del 1er debate

Según el canal de televisión CNN/ORC, la gran ganadora de la noche ayer, después del 1er debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump, fue la demócrata. De acuerdo a su encuesta la candidata alcanzó una apoyo del 62%, dejando lejos en el camino a su rival con un 27%.

En los inicios de la transmisión, se pudo ver como Hillary se adueañaba del escenario, incluso liderando el saludo al moderador, seguido de un Trump que se mostraba inexperto. Aunque hubo un cálido saludo entre los contrincantes, sólo duro el inicio de la transmisión.

El tema de migración fue la ausente de la noche, aunque el republicano evocaba el país de México mínimo 5 veces en los primeros 10 minutos de su discurso. Los participantes se centraron en la creación de empleos, la economía, la seguridad, la declaración de impuestos de Trump, los emails de Clinton y la invitación de Trump a Vladimir Putin a hackear a los estadounidenses.

En el inició Trump lideró el tema de empleo y acuso al gobierno de Barack Obama “La realidad es que los empleos se van hacia México y otros países… Vean lo que China le está haciendo al país”, dijo Trump. “Tenemos que negociar nuevamente los tratados comerciales”, afirmó al tiempo que acusó a Clinton de que “Han pasado tantos años y hasta ahora está pensando qué hacer”.

Sin embargo, tan pronto Hillary le increpó sobre por qué no ha presentado su declaración de impuesto, el republicana titubeó. Y en general comenzó a desplomarse en su discurso y presentación del resto del debate. “Estoy en medio de una auditoria y cuando termine sabrán los datos”, repitió como lo ha hecho muchas veces sobre la divulgación de la declaración. Incluso se atrevió a comparar la entrega de esta información con el tiempo en que la demócrata entregue los correos electrónicos.

Hillary Clinton no dejó pasar la oportunidad para atacarlo.

“Por 40 años todos los candidatos presidenciales han divulgado sus declaraciones de impuestos. Quizá su declaración muestre que no es tan rico como dice” —dijo Clinton. “Quizá no sea tan caritativo, pero sabemos que tiene deudas por más de $650 millones de dólares con Wall Street o quizá no quiera que sepan que no ha pagado nada en impuestos”.

Aunque minutos después de terminado el debate, el candidato republicanos junto con su esposa, e incluso su hijo aseguraron que el gran ganador de la jornada había sido él, también desde anoche y la mañana de hoy, críticos y analistas políticos, están diciendo todo lo contrario. Donald Trump fue el gran perdedor del 1er debate presidencial.