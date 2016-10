Hillary Clinton cena tacos en Las Vegas

Antes de realizar un mitin en Las Vegas, Nevada, este miércoles, la candidata demócrata Hillary Clinton visitó la taquería fundada en Tijuana llamada “Tacos El Gordo”.

Un taco de adobada y otro de carne asada fue lo que pidió la candidata a la presidencia de Estados Unidos, en el negocio ubicado en la calle East Charleston de la ciudad famosa por sus casinos y entretenimiento nocturno.

Con la mirada expectante de comensales, rodeada de cámaras y de su personal de seguridad, la candidata recibió la orden de tacos, acompañados de piña, salsa y cilantro.

Clinton se fotografió con trabajadores del restaurante antes de retirarse del lugar para dar su mitin y aseguró que recomendaría los tacos que probó.

That's @HillaryClinton stopping by @TacosElGordo_ in Las Vegas! People started running across the street to see her! #NVTogether pic.twitter.com/hC6r6MnkIL

— Miguel A Ayala (@MiguelAyala312) 13 de octubre de 2016