Hijos de Trump podrían gestionar sus activos, dice un asesor

Un destacado asesor del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que sería “poco realista” apartar a los hijos del magnate de sus negocios y entregar su control a un gestor independiente.

En varias entrevistas en televisión el domingo, Rudy Giuliani dijo en un principio que Trump debería crear “alguna clase de fideicomiso”. Cuando se le presionó, Giuliani dijo en el programa “State of the Union” de CNN que la inusual situación de Trump podría requerir más flexibilidad que el fideicomiso tradicional para incluir a sus tres hijos mayores.

“Creo que está en una situación muy inusual”, dijo Giuliani. “Básicamente dejaría a sus hijos sin trabajo” si no los incluye en la gestión, señaló.

En ese caso, los hijos tendrían que “abrir todo un nuevo negocio, y eso abriría… nuevos problemas”.

Giuliani dijo que los tres hijos adultos de Trump —Ivanka, Donald Jr. y Eric— que participan en sus negocios no asesorarían a Trump una vez se convierta en presidente en enero. Sin embargo, los tres están en el comité ejecutivo de su equipo de transición.

Tras la investidura, dijo Giuliani, “tendrá que haber un muro” entre los hijos del magnate neoyorquino y su padre “en lo referente a asuntos del gobierno”.

Una posibilidad de separar a Trump de sus negocios sin apartar a sus hijos, señaló, sería un “documento claro o legal que implique que él no puede participar, no tendría interés en ello, no tendría voz en ello (y) simplemente tendría un interés pasivo”, dijo Giuliani.

El vasto imperio corporativo de Trump podría provocar preguntas sobre posibles conflictos de interés, ya que las decisiones que tome como presidente podrían beneficiarlo a él o a su familia a nivel financiero a menos que se cree un fideicomiso tradicional, que delega en un tercero la gestión de los activos.

Trump tiene participación directa en más de 500 compañías, según su declaración a la Comisión Federal Electoral. La plena extensión de sus activos e ingresos aún no está clara porque el presidente electo se negó a publicar sus declaraciones tributarias, alegando que estaban siendo auditadas por el fisco.

Además de los hoteles y campos de golf de Trump en las islas británicas, el presidente electo tiene un acuerdo de licencia con una firma con sede en Indonesia. Los nombres de sus empresas indican que tiene negocios vinculados a Brasil, Canadá, Israel, Dubai, Egipto, India, Filipinas y Sudáfrica. Su línea de ropa masculina acaparó noticias por tener corbatas cosidas por contratistas en China.

En el último tramo de la campaña, Giuliani se convirtió en compañero de viaje habitual de Trump y uno de sus asesores más cercanos. El exalcalde de Nueva York y fiscal federal es un posible fichaje para el gobierno de Trump para el puesto de secretario de Justicia.