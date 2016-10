Hijo de Andrés García rompe el silencio y habla sobre su padre

Leonardo García aprovechó la entrevista realizada por el programa Hoy para aclarar el estado de salud de Andrés García, y a su vez, desmentir el distanciamiento que su famoso padre reveló tiene con él y sus hermanos hace unas semanas.

Andrés afirmó que ninguno de sus hijos había ido a su casa en más de tres ocasiones, que les trataba bien, como a todo mundo cuando van a su casa. Y relato: “Ya en una ocasión, uno de mis hijos me dijo algo que me dio un poquito de luz, me dijo ‘papá, ya te deberías haber muerto para que yo pueda ser una estrella’”.

A lo que Leonardo respondió: “Imagínate, por el amor de Dios, o sea, ¿cuál de sus hijos va a querer eso?, si es el que nos ha enseñado todo, lo amamos, lo queremos. Entendemos que el dolor, y como lo repito, mi doctor me explicó que empiezas a entrar en una depresión muy fuerte, se sufre mucho dolor en estos momentos”.

Y al respecto de su enfermedad, Leo explicó: “Hablando con un médico que me operó, explica que cuando tiene un paciente tantos años de dolor en la espalda empiezan a tener una depresión y uno ya no sabe qué expresar o qué hacer, pero yo quiero que sepan que esto lleva muchos años, toda mi familia, mi tío, mi tía, se lo hemos pedido, que se opere, es que él tiene que hacer una operación muy sencilla, (…), se lo hemos pedido mucho pero le tiene mucho miedo a la operación, es entendible”.