Hija de hispano con orden de deportación le pide a Trump que no deporte a su padre

Jesús Guevara es mexicano, tiene tres hijos y desde 2010 tiene una orden de deportación. Después de que su empleador en ese entonces le jugara una mala pasada haciéndole creer a él y otros compañeros que en ese entonces también eran indocumentados, que autoridades locales les tomarían las huellas dactilares para poder obtener una nueva posición laboral, y que no tenían nada de que preocuparse.

Sin embargo no fue así y fue precisamente en ese momento, cuando comenzó la peor pesadilla de este hispano, ya que al ser detenido por las autoridades estas lo confundieron con un hombre que tiene un amplio archivo criminal y que llevaba su mismo nombre.

Guevara fue maltratado por las autoridades, vivió momentos de angustia al saber que él no era la persona que buscaban, pero que ahora lo podrían deportar.

“El Jesús que ellos buscaban, tenía mi mismo nombre y fecha de nacimiento, pero no era yo”, precisó Guevara. “Ese Jesús tenia tatuajes y las autoridades me desvistieron completamente para que les enseñara esos supuestos tatuajes, pero yo no tengo tatuajes”.

“Al ver que no era yo, se enfadaron y hasta me agredieron física y verbalmente”.

Debido a esta terrible confusión, Guevara podrá apelar su caso ante un juez y es esta la única esperanza que le queda para no ser deportado ni mucho menos, separado de su familia.

Actualmente este hispano debe presentarse ante las autoridades de ICE y cada año se le otorga un permiso especial de trabajo, mientras espera el momento de presentarse y apelar ante un juez.

Jessica, hija mayor de Guevara, le ruega a Trump que por favor no deporte a su padre, justificando que este es un buen hombre.